Deux équipes féminines voient le jour à l'Union St-Gilloise: "Notre club se devait d'avoir une section féminine" Bruxelles Sébastien Ferrante

L’Union lancera deux équipes féminines la saison à venir. Une en U16 et une en P3.



Le matricule 10 est en plein développement depuis son titre en D1B. La formation saint-gilloise entend bien profiter de cette nouvelle ère pour passer différents caps dans les années à venir. Si tout s’est bien déroulé du côté des hommes cette saison, un projet lié aux dames a vu le jour il y a quelques semaines. Miguel Sanchez, présent au club jaune et bleu depuis trois saisons et nouveau RTFJ de la section féminine, raconte les coulisses de ce nouveau projet.



