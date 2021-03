Une équipe compétitive, qui déteste perdre et avec une bonne dose de caractère : Loïc Carles est en train de bâtir une équipe de R1 à son image. Nul doute que Ganshoren Dames sera une des formations à tenir de près la saison prochaine. Le club a récemment annoncé les venues de Lara Gaspar et Ena Musanovic. Deux joueuses avec un vécu en Top Division Women 1.

"Ena Musanovic va amener sa taille et son shoot aux postes 3 et 4. Elle fera du bien au collectif et sera l’une des cadres de l’équipe avec l’expérience de l’élite qu’elle possède." Musanovic a évolué avec Namur, SKW et devait jouer cette saison avec la R2 des Castors Braine.

L’autre transfert possède un vécu encore plus important en TDW1. À 30 ans, Lara Gaspar a connu beaucoup d’expérience au plus haut niveau féminin.

"Il y a 2-3 ans, Lara a déménagé sur Bruxelles pour raisons professionnelles. Elle a eu une petite fille. J’étais en contact avec elle l’an dernier mais je suis arrivé un peu trop tard. Cette saison avec les Spurs courtraisiens, elle est à 14 points et 6 rebonds de moyenne"

Spadoise d’origine, Gaspar va évoluer à 10-15 minutes de son domicile. Elle va y trouver un environnement familial. "Je pense que chez nous, elle va pouvoir étendre son cercle d’amies. Nous sommes un cercle familial mais on est compétitif aussi", indique le coach de la R2 et de la R1, qui sera assisté par Matteo Augello.

Le coach Carles connaissait Gaspar mais ce qu’il a entendu à son sujet l’a encore plus ravi. "Le coach Callewaert (ex-Namur) m’a dit qu’elle plaçait les meilleurs écrans de la TDW1 et qu’elle lisait très bien le jeu sur pick’n roll. En plus, sa mentalité est exemplaire, elle va servir de guide pour nos jeunes et elle a du fighting-spirit à revendre."

L’équipe perdra par contre Nina Epis (Pepinster) et Amandine Hansenne. "On pourrait encore avoir du renfort…"