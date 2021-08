La Summer Pop, qui fait partie du projet Hello Summer, posait ses valises ce dimanche à Neder-Over-Heembeek. Une sorte de petit village itinérant destiné à promouvoir le sport pour tous et toutes, avec parmi ses activités le football. "Hello Summer, ce sont des activités organisées par la Ville de Bruxelles dans les différents quartiers de la ville. Ici on est dans le cadre de la Summer Pop qui est une formule très locale qu'on organise au coeur des quartiers. L'objectif c'est vraiment d'aller à la rencontre des habitants et des habitantes de la ville. Que le sport aille vers eux. C'est très important de recréer des liens après de longs mois de crise", explique Delphine Houba, échevin de la Ville de Bruxelles

Pour l'occasion, les éducateurs proposaient une initiation au football pour les jeunes filles, avec notamment la présence de Charlotte Tison et Sakina Diki Ouzraoui, deux joueuses des Red Flames. Une journée organisée en collaboration avec l'Union belge et le Brussels Football.