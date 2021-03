Il aura fallu attendre un an et demi pour que l’opportunité de remonter dans la cage pour un gala du Cage Warriors soit offerte à Donovan Desmae. Dix-huit mois marqués par une crise sanitaire qui a bloqué plus d’un sportif mais que le Bruxellois a affrontée avec optimisme et motivation.

Ce vendredi, à Londres, il sera récompensé de ses efforts. Et quelle récompense puisque Donovan Desmae profite du forfait du challenger n°1 pour s’offrir un combat pour le titre des poids légers du Cage Warriors face au Néerlandais Agy Sardari.

"Je vais enfin remonter dans cette cage après une longue période sans combat d’un an et demi. Avec les mesures sanitaires, le temps paraissait encore plus long. J’avais l’impression que cette attente ne prendrait jamais fin."

(...)