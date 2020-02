La descente aux enfers de Dorian Thiery correspond à la montée vers le paradis de Shane McLeod. L’une n’a rien à voir avec l’autre.

En juin 2015, le pilier du Léopold dirigeait d’une main de maître le milieu des Red Lions. Mais, en demi-finale de World League, un contact rugueux avec un solide Irlandais l’a précipité vers l’infirmerie. À ce moment, il ignorait qu’il entamait un chemin de croix de quatre ans.

Comme un malheur n’arrive jamais seul, les Red Lions ont gâché leur Euro 2015, ce qui a conduit à l’éviction de Jeroen Delmee. En octobre, Shane McLeod arrivait pour passer ses troupes en revue. Le Léoman brillait par son absence. Après cinq ans de bons et loyaux services, il était oublié du jour au lendemain à cause d’une blessure liée à la fatalité. "En 2015, je me blesse à l’épaule. Je reviens sur le terrain à moins de trois mois des Jeux de Rio. J’étais trop court." Un an plus tard, (...)