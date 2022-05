Alors que l’on disputait la séance de tirs au but entre le Crossing et Binche, que Van Den Eynde venait de détourner le penalty de Yaman qui aurait pu qualifier les Binchois pour la suite du tour final, tout a vrillé en l’espace de quelques secondes.

Une provocation entre "supporters" est partie des tribunes, déclenchant une bagarre générale. Des hommes par terre, roués de coups, des femmes et des enfants qui tentent de fuir ce triste spectacle, la police qui intervient pour tenter de séparer les deux camps. Et puis une empoignade entre joueurs sur la pelouse qui en remet une couche, suivie d’un envahissement de terrain. L’arbitre renvoyait les 22 acteurs aux vestiaires, prenait le temps de la réflexion avant de signifier aux délégués des deux camps que la séance de tirs au but ne reprendrait pas. Et donc que l’on ne connaîtrait pas le nom de l’équipe qualifiée pour la suite du tour final. Un spectacle honteux qui n’a pas sa place sur un terrain de football.

Avant ça, il y avait pourtant eu un bon match de football. Certes engagé mais surtout très disputé. (...)