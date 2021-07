Même si ses stats passent a priori inaperçues (6,8 points, 3,2 rebonds, 1,8 assists et 1,8 interceptions en), Elijah Tshibangu a répondu aux attentes à Heraklion (Grèce) il y a une petite semaine. La preuve, il a été le 4e Lion le plus utilisé.

"C’était un tournoi challenger (NdlR : Covid oblige, les résultats n’engendraient pas de système de montée et descente). Il y avait dans notre poule des grosses équipes comme Israël, la Croatie et la Slovénie habituées de la Division A. Il y avait aussi l’Ukraine et la Russie, qui font la jonction comme nous entre Division B et A", énumère Elijah. "Vu le niveau, on s’est dit qu’un 3/5 serait pas mal."