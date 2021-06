Les 14 équipes (dont 5 régionales) du Royal Linthout ne savent pas encore sur quel terrain elles joueront la saison prochaine. Le terrain habituel du Poséidon (avenue des Vaillants) est en effet réquisitionné par la campagne de vaccination.

"On espère tous que le rythme de vaccination s’accélère et qu’une part de plus en plus grande de la population se vaccine, de sorte qu’au 1er septembre, on puisse rentrer dans nos installations", espère Marc Squiflet qui rappelle qu’à la base, c’est le 31 décembre qui figure comme date butoir.

En attendant, le club s’entraîne au Sportcity de l’école Mater Dei à Woluwe-Saint-Pierre. Avec l’appui communal, il a trouvé une solution pour son futur à court terme. En septembre, le Linthout pourra jouer ses matchs le samedi à l’école Georges Désir de Woluwe-Saint-Lambert. Il devrait continuer à s’entraîner au Sportcity.

Le club du Poséidon a pu découvrir ses futures installations ce mois-ci à Georges Désir. Il a aussi pu bénéficier d’un terrain extérieur communal à Malou.

"Une salle, c’est quand même mieux pour que les gamins fassent connaissance et pour la prise de contact avec les coachs. On a une trentaine de nouvelles affiliations. Il faut trouver un terrain d’entente avec tout le monde et le volley comprend notre situation. En septembre, ils joueront leurs matchs le dimanche. Nous, ce sera le samedi. A la base, hors-Covid, je pense que la volonté de l’échevinat des Sports était de faire jouer les clubs de volley à Georges Désir. Nous, on occuperait le Poséidon et United Basket Woluwe récupérait des heures du volley à Malou", résume le président du Linthout.

Le stage de juilletD. R. avec la présence de l’international woluwéen Quentin Serron se déroulera à l’école Georges Désir. "La salle a été complètement rénovée mais il faut prévoir de la logistique pour accueillir nos 25 stagiaires. On travaille là aussi en bonne intelligence avec les autorités", pointe Marc Squiflet.

Au rayon purement sportif, la R2 de Pierre Squiflet ne pourra finalement compter sur Nicolas Neskens, qui reste au Royal Anciens 13. Le Royal Linthout enregistre par ailleurs la venue de Nordie Bahati (Friendly Bulls 55 Ixelles).