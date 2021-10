Largement battu en Coupe AWBB mardi à Courcelles (81-61), Le Friendly Bulls55 Ixelles ne court pas pas après sa meilleure forme comme en atteste son bon parcours en championnat où le club bruxellois recense trois victoires et une défaite.

"Notre objectif reste le championnat, plus particulièrement le top 4. On n’était pas dedans à Courcelles et tout le monde a joué lors du dernier quart", pointe Olivier Goossens qui voit deux favoris dans la série de R2B. "Neufchâteau est bon avec une moitié d’équipe qui peut encore faire la navette entre la D3 et la R2 et puis vous avez Charleroi Expérience Performance dont le budget permet la présence de 6 super joueurs et d’un coach de la renommée de Tom Poppe, cela veut tout dire. (...)