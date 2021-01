"Nous sommes déçus", commente Erdal Sevik après avoir appris l'officialisation de la saison blanche. "Nous vivions notre retour à l’échelon national et nous avions envie de fêter ça. C’est d’autant plus rageant que nous avions très bien commencé la saison avec ce 10 sur 12, soit l’un des meilleurs départs vécus ces dernières années par le club. Je suis persuadé que nous avions quelque chose à jouer dans ce championnat. Nous sommes déçus de cette décision, nous ne voulions pas de la saison blanche."



Erdal Sevik veut désormais voir le politique trouver une solution pour les jeunes. Car c’est bien aux jeunes que le président du Crossing Schaerbeek pense avant tout.



"C’est dommage de décréter une saison blanche, surtout pour les jeunes de plus de 12 ans. Je comprends que les équipes premières ne puissent plus jouer, mais pourquoi les jeunes ne peuvent-ils pas continuer à jouer? Ils sont dans les écoles, ils vont à la piscine, soit des lieux fermés, mais ils ne peuvent pas pratiquer un sport en plein air. C’est incompréhensible. Et je trouve même dommage d’avoir décrété une saison blanche pour les jeunes aussi. J'espère qu'on pourra quand même leur proposer des entrainements d'ici juin."



Le Crossing devra également annuler son tournoi international pour la deuxième année consécutive. "C’est dommage pour le Crossing, pour tous les clubs qui participent habituellement et surtout pour tous les jeunes qui se font une joie de participer chaque année. Sans oublier l’impact financier que cela aura sur notre club."

Cette saison, le Crossing effectuait son grand retour à l’échelon national après des années de purgatoire passées en P1. Tout un club se faisait une joie de replacer le nom du club sur la carte du football belge mais le Covid est venu stopper le club schaerbeekois en pleine ascension.