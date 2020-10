Erdal Sevik, à la tête du Crossing Schaerbeek et d’un café, est dans l’incompréhension.



La décision de suspendre les compétitions sportives pour les plus de 12 ans jusqu’au 19 novembre a été accueillie de différentes façons d’un club à l’autre. D’un sport à l’autre aussi. Beaucoup d’acteurs font preuve de compréhension, d’autres jugent la mesure pas assez sévère. Mais au final, tous font part de leurs inquiétudes. Nous avons fait le point en compagnie d’Erdal Sevik, le président du Crossing Schaerbeek.

Erdal, que pensez-vous de la décision prise par le gouvernement ce vendredi concernant le football amateur ?

“Nous avions surtout peur qu’ils ne décident d’interdire le sport pour les jeunes et que l’on soit obligé de fermer notre école des jeunes. C’est donc une bonne nouvelle qu’ils puissent continuer à faire du sport. Concernant l’équipe première, c’est vraiment dommage de ne pas pouvoir continuer à jouer alors que de notre côté, nous nous étions adaptés à la situation et nous avions pris des mesures pour continuer à accueillir les gens en sécurité.”

Vous allez mettre les joueurs de l’équipe première en congé ?

“Non. Jusqu’ici, nous avons continué à nous entraîner à raison de trois ou quatre séances par semaine, histoire de garder la forme. On va passer à deux entraînements dans les prochains jours et on s’adaptera si nécessaire.”

Financièrement, comment votre club va-t-il faire face à ce nouvel arrêt d’un mois ? (...)