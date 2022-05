Ce mercredi soir, les dirigeants du Crossing Schaerbeek ont pris la direction de Cognelée pour défendre leur cause devant le comité sportif suite aux débordements qui ont émaillé la rencontre du tour final qui les opposait à Binche ce dimanche.

Le passage des représentants des deux clubs était fixé à 18h15, les débats ont été longs et assez tendus comme en témoignent Erdal Sevik, le président du Crossing Schaerbeek. "Ça a été un peu chaud au début, il y avait un peu d’énervement. On nous a dit que nous avions des responsabilités à assumer car nous jouions à la maison, mais nos responsabilités, nous les avions prises en amont de la rencontre. Nous avons fourni les preuves de nos échanges de mails avec la commune de Schaerbeek, notre zone de police et celle de Binche." (...)