Escalade: le Bruxellois Loïc Timmermans annonce sa retraite

C'est sur sa page Facebook que Loïc Timmermans, l'un des fers de lance de l'escalade belge, a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière. A 25 ans, le Bruxellois a annoncé qu'il se retirait du monde de l'escalade de compétition, pour se lancer dans la vie professionnelle "J 'ai décidé de me retirer de l'escalade de compétition. 2020 devait être ma dernière saison et, malgré sa brièveté, je suis heureux d'avoir eu l'occasion de grimper à une dernière coupe du monde le week-end dernier à Briançon / France. Aujourd'hui, après 7 années académiques enrichissantes, je suis ravi de commencer un nouveau voyage en tant qu'avocat. J'attends avec impatience les nouveaux défis qui nous attendent, mais aussi de profiter des choses simples de la vie", a-t-il indiqué.



C'est un sacré chapitre de sa vie que le Bruxellois referme, tant l'escalade faisait partie de sa vie depuis sa plus tendre enfance. "Ce fut un voyage incroyable. J'ai découvert l'escalade à 5 ans, les compétitions à 5 ans, puis j'ai parcouru le monde pour participer à de nombreuses compétitions, j'ai fait un nombre incalculable de formations et j'ai pu rencontrer des gens merveilleux et inspirants que je peux maintenant appeler. Bref, une expérience de vie que je n'oublierai jamais."



Au moment de se retirer, Loïc Timmermans en profite pour remercier ses proches. "Je réalise à quel point j'ai eu de la chance toute ma vie. Je suis conscient que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents dévoués, d'être entouré d'un personnel dévoué, d'être soutenu par des sponsors incroyables et de vivre dans un pays avec une fédération d'escalade efficace et où notre sport est valorisé et encouragé Je suis donc immensément reconnaissante à toutes les personnes qui m'ont encouragé et soutenu tout au long de ma carrière. MERCI A VOUS."