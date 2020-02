Je Cours Pour Ma Forme, la marche nordique et Forest Gym, chacun y trouvera son bonheur.

Le printemps, c’est dans un mois et à cette occasion, la commune de Woluwe-Saint-Lambert va relancer les cycles de trois activités sportives, idéales pour se remettre en forme avant l’arrivée des beaux jours: Je Cours Pour Ma Forme, la marche nordique et Forest Gym.

Je Cours Pour Ma Forme

La marche nordique

"La marche nordique permet la réalisation d’un effort cardio-vasculaire modéré en limitant, grâce à l’utilisation de bâtons, l’intensité des impacts au sol et en ménageant, par conséquent, les articulations ; hanches, genoux et chevilles."

A Woluwe-Saint-Lambert, le prochain cycle de 5 séances démarrera le samedi 7 mars, de 9h30 à 11h. Les deux premières sorties s’effectueront dans les alentours du stade Fallon, les deux suivantes sur le site du Rouge Cloître. Notez déjà que la dernière session de la saison est prévue à partir du 25 avril. L’inscription préalable est obligatoire. Le prix pour cinq séances est fixé à 40€ et la location des bâtons (12 € pour le cycle complet) est possible.

Forest Gym

