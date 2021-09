L’envie de ramener les trois points était grande pour ce derby bruxellois. Sans point en championnat, Etterbeek souhaitait lancer sa saison, et cela s’est directement senti lors des premières minutes de jeu.

Avec un pressing assez haut et une bonne circulation de balle, les deux équipes enchaînaient les occasions et les contres offensifs. Sans véritable succès dira-t-on… jusqu’après l’heure de jeu en tout cas. Avec une reprise de Damar sur phase arrêtée, l’Ixellois pensait avoir fait le plus dur.