Nouveau transfert entrant pour le Crossing Schaerbeek qui a officialisé ce samedi l'arrivée de Exausé Muray Belesi. Formé au Standard de Liège et au Royal Charleroi Sporting Club, le jeune joueur offensif de 19 ans évoluait la saison dernière à l'Us Levico Terme en série D italienne. Il a paraphé un contrat d'un an avec option et portera le numéro 14.