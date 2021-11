"Là on se parle encore, par contre après le match, on verra", se marre Marc Deroover, coach de l’Union Jeunesse Koekelberg (10e) qui se déplace à Neder où Terry évolue dans l’équipe pro du Phoenix et coache l’Excelsior (13e) en P1.

Directeur technique de l’école de jeunes bruxelloise, c’est la première année que Terry entraîne des Seniors. Le paternel est par contre très connu sur la place bruxelloise. "Mon père m’a coaché en jeunes à Ganshoren ainsi qu’en P1 et en R1 avec le même club. C’est chouette et c’est gai d’avoir un duel pareil d’autant plus qu’on est compétiteurs. (...)