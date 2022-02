Il y a près de deux ans, Bruno Leemans débarquait au K. Sp. FC Haren, bien décidé à faire grandir ce petit club évoluant en P4 côté néerlandophone, tout en conservant sa philosophie et son rôle social auprès des jeunes du quartier bruxellois.

Aujourd’hui, malgré les difficultés rencontrées en raison de la crise sanitaire, le club a bien évolué. "J’ai repris le club en 2020, en plein Covid. À l’époque, nous avions une centaine de jeunes, aujourd’hui, nous sommes 180. Notre équipe première est deuxième de son championnat, ce qui n’était plus arrivé depuis 1989. Ça tourne plutôt bien, même si, comme tous les autres clubs, nous souffrons de cette crise sanitaire. Heureusement, à Haren, nous avons la chance de pouvoir compter sur un gros sponsor comme BigMat qui nous suit", explique Bruno Leemans.

Et des dirigeants motivés pour permettre aux jeunes d’évoluer dans les meilleures conditions. "Notre projet est de faire monter l’équipe en P3 mais surtout de rester le club familial du quartier. Il est hors de question de devenir un grand club qui fonctionne comme une industrie, nous voulons simplement voir les jeunes prendre du plaisir à venir jouer chez nous. En prenant le temps de bien les former mais aussi de laisser sa chance à tout le monde, même à ceux qui sont moins forts."

Club qui a eu la chance d’accueillir Felice Mazzù ce mardi. L’entraîneur de l’Union a pris le temps d’échanger avec les jeunes, de prendre quelques photos et de signer des autographes. "Felice Mazzù est l’une des personnalités les plus connues dans le monde du foot belge et le voir prendre du temps pour nous rendre visite, c’est une belle source de motivation pour nos jeunes."



© Sterpigny



Felice Mazzù : "Il ne faut pas oublier ses racines"

Felice Mazzù a donc répondu positivement à l’appel de Bruno Leemans, histoire de soutenir ce club de P4. "Les clubs amateurs ont beaucoup souffert de la crise et c’est important d’être là, en tant que soutien. Si ma présence, avec beaucoup d’humilité, peut leur apporter quelque chose, c’est avec plaisir que je me permets de passer", explique Mazzù.

Le genre de sollicitation auquel l’entraîneur de l’Union tente de répondre positivement le plus souvent possible. "Je viens de ce milieu, de ce niveau, il ne faut surtout pas oublier ses racines et les valeurs qui nous ont été inculquées. Ce monde-là, je le connais par cœur, j’ai passé ma vie dans des buvettes comme celles-là, je me rappelle très bien de cette époque et il ne faut surtout pas les laisser de côté. Il y a aussi beaucoup de valeurs à ce niveau."