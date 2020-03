En Coupe de Belgique, les Bruxellois se sont imposés 3-1 lors de la manche aller face à Hoboken Ster.

Anneessens 25 et la Coupe de Belgique, c’est une belle histoire d’amour. Depuis leur victoire finale lors de l’édition 2016, les Bruxellois mettent chaque année un point d’honneur à bien prester dans cette compétition. Et cette édition 2019-2020 ne déroge pas à la règle puisque Anneessens est le dernier rescapé bruxellois encore en lice au stade des quarts de finale.Des quarts de finale qui se disputent en aller-retour et dont la manche aller a eu lieu vendredi. Un match disputé, serré, que les Bruxellois ont bien négocié, l’emportant 3-1 face à la formation d’Hoboken Ster, pourtant sur une bonne spirale avant cette rencontre. Rejoints au score après avoir mené 1-0, les Bruxellois n’ont pas paniqué et ont su faire la différence en seconde période, s’offrant un petit avantage de deux buts avant la manche retour programmée le vendredi 27 mars à Hoboken Ster., se félicite Mohammed Achkar, le vice-président d’Anneessens 25.Anneessens et Hoboken Ster qui se retrouveront également en championnat dès ce vendredi, pour un duel qui s’annonce une fois de plus explosif.