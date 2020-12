Foot en salle: le scénario de la saison blanche pas à l’ordre du jour Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny Les responsables de la LFFS Brabant comptent faire jouer un maximum de matchs dès que ce sera possible, les classements seraient alors établis via un système de coefficient. © LART

Les joueurs de football en salle sont à l’arrêt depuis des semaines et ils sont très nombreux à s’interroger sur l’avenir de la saison actuelle. Reprendront-ils le chemin des parquets en janvier ou en février, comme cela pourrait être le cas pour le football amateur? Et si c’est le cas, disputeront-ils la totalité des matchs ou une partie? C’est ce que nous avons essayé de savoir auprès de la LFFS Brabant, pour qui le scénario d’une saison blanche ne semble pas (encore?) à l’ordre du jour.



Serge De Grève, on parle beaucoup du football amateur en ce moment mais qu’en est-il de la situation pour le monde du foot en salle?

"Aucune décision n’a encore été arrêtée pour l’instant mais une enquête interne est en cours. Au niveau régional, une réunion a eu lieu il y a quelques jours et nous attendons les rapports. Disons que pour le moment, nous sommes dans l’attente."



Jouer la totalité de la saison en l’espace de 3-4 mois vous semble-t-il possible?

"Si on peut reprendre dès le 1er janvier, je dirais que c’est encore possible. Mais comme on ne devrait pas avoir de décision de la part du gouvernement avant la mi-janvier, je pense que nous ne pourrons pas reprendre avant le mois de février. Si la reprise est effective à ce moment-là, on essaiera alors de faire jouer un maximum de matchs."



Comment les classements seraient-ils calculer si tous les matchs ne peuvent être joués?

"Nous procéderons de la même manière qu’en mai dernier et nous déterminerons les classements via un système de coefficient."



Décréter une saison blanche n’est donc pas à l’ordre du jour?

"Avant de débuter la saison, nous avons décrété que si on pouvait faire jouer la moitié des matchs, il n’y aurait pas de saison blanche. C’est le scénario que nous allons essayer de mettre en place."



Prolonger la durée des championnats jusqu’en juillet est-il une possibilité?

"Certains y songent mais de notre côté, nous ne sommes pas vraiment partisans de cette solution. Jouer jusqu’en juillet semble compliqué sachant que les étudiants seront en examens en juin et que certaines salles profitent de la fin de saison pour entretenir leurs salles. Du côté du Brabant, la fin de la saison serait prévue pour le dimanche 27 mai."