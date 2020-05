Le club a annoncé le départ d'Hicham M’Rabet.

Mais ce dimanche, Hicham M’Rabet a annoncé via son club qu'il ne poursuivrait pas l'aventure avec les Schaerbeekois la saison prochaine . "Notre soulier de bronze Hicham Mrabet nous quitte. Toujours sérieux et très professionnel, le meilleur joueur de la division 1 nationale relèvera de nouveaux défis la saison prochaine. L'As City Façade Schaerbeek te remercie de nous avoir fait vibrer et te souhaite bonne chance dans ton nouveau défi. Ton passage restera gravé dans nos mémoires", annonce le club alors que le joueur n'a pas encore annoncé sa future destination.

Hicham M’Rabet, c'était l'un des moteurs de l'AS City Façade Schaerbeek ces derniers mois. C'est aussi le meilleur joueur de l'année 2019, lui qui avait d'ailleurs été récompensé d'un Soulier de bronze venant récompenser une année exceptionnelle.