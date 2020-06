Foot en salle: les séries nationales dévoilées © D. R. Bruxelles Sébastien Sterpigny

De la D1 à la D3, on retrouvera des clubs bruxellois et brabançons à tous les étages.



L'ABFS a dévoilé la composotion des séries nationales pour la prochaine saison de foot en salle. En N1, l'AS Schaerbeek et Anneessens Bruxelles tenteront de porter haut les couleurs de la capitale, le LART étant parti à l'Union belge.



Nationale 1

Flemalle, Berlaare, Gold Lachs SRG, Moratex Lebbeke, Hoboken Ster, AS Schaerbeek, Manage, Hannut, Anneessens BXL, Liège, Dour, Atlas Liège, Assebroeke, Herstal.



Nationale 2A

Colombus Wemmel, MFC Rebecq, Thulin, Rebecq, La Louvière, Futsal BXL NOH, Fam La Louvière, Benfica, BXL, Morlanwelz, Bloc 5 BXL, Hove, Mechelen, Hassania Mechelen, AC Antwerpen.



Nationale 2B

ASM Etterbeek, Picardie Evere, Wavre Limal, Inter Namèche, Futsal Evere, Bibi Liège, ESC Waremme, Celtic Visé, Libramont, Babytyre Vilvorde, Mini 83 BXL, Chamal Jette, Espoir Molenbeek, Herent.



Nationale 3A

Kraainem United, Dendermonde, Ninove, Steenokkerzeel, Futsal Berchem, ZVK Asse, FS Jette Crew, R’79 Etterbeek, Zurenborg Antwerpen, Futsal Puurs, Huldenberg, Veltem, Tienen, Willebroek.



Nationale 3B

Jemeppe, Oasis BXL, Borussia Loyers, Star Forest, Braine, Clermont, Sicile Pont-Loup, ACJ Montigny, Florennes, Espoir Schaerbeek, La Roue Anderlecht, Auvelais, Ramillies, Roselies.



Nationale 3C

RS La Louvière, CDJ Anderlecht, Hellas Thulin, AJM Molenbeek, Hermano Jumet, Futsal Pieton, Boussu Futsal, Erquelinnes, Haine City, La Hestre, Club Flenu, Jun La Louvière, Ares Utd BXL, Courcelles.



Nationale 3D

MF Etalle, Sainte-Marie 87, Dinant, Wal Y Fallais, Cosmos Stavelot, FSI Liège, MF St-Jean-Sart, Marseille Wanze, BV Mont, Oreye, Bastogne, Gedinne UTD, Haccourt, Sougne.