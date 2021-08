Ce vendredi au Complexe sportif d’Evere, les Brussels Tigers et les autorités inaugureront le tout premier terrain public en Région Bruxelloise aux normes des championnats européens pour la pratique du football américain. Le fruit d’années de concertation et de dialogue entre les autorités communales et le club, qui va faire le bonheur de tous les amateurs belges de football américain. “C’est une première à Bruxelles dont nous sommes très fiers. C’est un dossier que nous avions rentré il y a plus de dix ans déjà mais la priorité était donnée au hockey, ce qui était tout à fait normal au vu de l’essor de ce sport en Belgique. Nous avons renouvelé notre demande lorsqu’il a été décidé de refaire le terrain synthétique. Demande acceptée par la commune, qui a agrandi le terrain pour lui permettre de répondre aux normes”, se félicite Pascal Decoo, le président des Brussels Tigers.

Ce nouveau terrain va garantir la progression des Tigers dans les années à venir. “C’est un superbe outil, de quoi nous permettre d’aller plus loin dans le développement du club et du sport dans la commune. Avoir notre propre terrain, avec un traçage réglementaire va nous permettre de travailler la tactique de jeu de façon plus efficace. Nous remercions la commune d’Evere et Ridouane Chahid, échevin des sports et bourgmestre faisant fonction.”

Avec ce nouveau terrain, les Tigers veulent aller plus loin dans leur projet d’ouverture. “La commune d’Evere a bien compris l’aspect social de notre projet et notre envie de développer le football américain pour tous, avec l’intégration de toutes les cultures et toutes les classes sociales.”

Pour fêter l’arrivée de ce nouveau terrain, le public aura même droit à un derby bruxellois ce vendredi avec un duel entre les Tigers et les Black Angels en ouverture d’une saison plus particulière qu’à l’accoutumée. “Le championnat ne sera composé que de cinq équipes mais l’important n’est pas là. Après un an et demi d’absence, ce mini-championnat nous permet de relancer la machine et puis c’est une excellente préparation pour la saison 2022 qui doit être celle d’un retour à la normale. Ce derby sera un beau point de départ.”

L’occasion aussi de voir les Tigers new look à l’œuvre. “Nous revenons avec une nouvelle équipe que de nombreux juniors du club ont pu rejoindre. Avec nos nouveaux maillots, notre nouvelle identité visuelle, notre nouveau terrain, tout est prêt pour entrer dans la nouvelle ère des Tigers.”