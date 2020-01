Bruxelles100% Web Fred Stilmant confirmé comme T1 du RWDM jusqu’au terme de la saison Sébastien Sterpigny

Thierry Dailly n’a toujours pas été contacté par les dirigeants de Malines suite au départ de Fred Vanderbiest. Le choc entre le RWDM et le RFC Liège approche à grands pas. Si les supporters des deux camps sont déjà chauds bouillants, du côté des deux staffs, on tente de préparer la rencontre le plus sereinement. Même si dans les rangs molenbeekois, on doit composer avec le départ de Fred Vanderbiest pour Malines et la nomination de Fred Stilmant au poste de T1.



Un départ que Thierry Dailly n’a d’ailleurs pas digéré. "Je suis déçu de ce choix mais je le suis encore plus de la façon dont Malines a communiqué les choses. Je voulais annoncer tout ça aux joueurs à 16h mais des petits commerciaux du club malinois ont jugé opportun de le faire plus tôt. C’est vraiment regrettable car du coup, cela est venu perturber mes joueurs qui se sont évidemment posé beaucoup de questions", rage le président molenbeekois.



Mais ce n’est pas tout. "J’attends toujours un coup de fil de la part d’un dirigeant de Malines. Je n’ai encore été contacté par personne. Ce qui me parait complètement aberrant quand on sait que Fred Vanderbiest avait un contrat de trois ans chez nous et ce, même s’il a démissionné. Tout ça est un grand manque de respect pour le RWDM."



Fred Stilmant confirmé comme T1

L’autre nouvelle de la journée, c’est la confirmation de Fred Stilmant au poste de T1. "Le groupe a très bien réagi à tous ces événements et on a vu beaucoup d’enthousiasme aux entraînements cette semaine. Tout se passe bien avec Fred Stilmant qui restera bien en place après le match contre Liège. Il connaît bien le groupe et nous n’avons donc aucune raison de chercher un entraîneur ailleurs."