Car Fred Vanderbiest, c’est un enfant du stade Machtens. "J’ai commencé le football ici à l’âge de 7 ans. J’ai tout connu, j’ai tout vu, les victoires contre le Standard et Anderlecht, et j’étais même dans l’équipe qui a connu la dernière montée du club de D2 en D1. Tout ça m’a fait prendre conscience que c’était le bon moment pour oser sauter le pas. Et je dis bien oser car c’est un grand pas qu’il fallait faire. J’ai hésité mais au final, je sais que je suis à la maison ici. Je connais chaque coin du stade et je suis prêt à vivre cette nouvelle aventure."



Stilmant et De Meyer intègrent le staff





Comme nous vous l'annoncions déjà ce matin, Fred Stilmant quitte Rebecq et sera l'adjoint de Vanderbiest alors que Frédéric De Meyer remplace Sébastien Huyghe en tant que préparateur physique. Thierry Berghmans reste l'entraîneur des gardiens.



Ce jeudi, le RWDM a frappé un nouveau grand coup en annonçant la nomination de Fred Vanderbiest au poste d’entraîneur principal. Il quitte donc son poste de T2 à Malines pour rejoindre le club de son coeur. Lui, l’ancien joueur du RWDM, n’a jamais caché tout son amour pour les quatre lettres magiques, ni son envie d’un jour en devenir l’entraîneur., lance le nouvel homme fort du RWDM.