L'ancien coach d'Ostende retrouve la Pro League sur le banc du KaVé.

Fred Vanderbiest et le RWDM, c'est fini ! Le coach de 42 ans a décidé de quitter le stade Edmond Machtens et de retourner à Malines, club qu'il avait quitté il y a quelques mois à peine pour... le RWDM. Il y sera l'adjoint de Wouter Vrancken. Vanderbiest n'aura donc passé que cinq mois à Molenbeek. Il y avait débarqué en août 2019, près de quinze ans après y avoir fait ses débuts pros en tant que joueur.

"Nous sommes très contents du retour de Fred", explique de son côté le Malinwa, via Frank Lagast, le directeur général du club. "C'était une opportunité pour tout notre staff."

Les Sang et Or sont actuellement septièmes en première division et visent une place en play-offs 1. De son côté, le club bruxellois est huitième en D1 Amateur.

C'est Fred Stilmant, le T2, qui va reprendre l'équipe.