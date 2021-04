Les clubs de LART Bruxelles Futsal Club et de Bouraza Medina Bruxelles ont décidé de fusionner pour proposer un projet fort et unique. Fortes de plusieurs années d’expérience, les deux structures développeront une stratégie commune pour l’équipe première active actuellement en D2, les U21 et toutes les catégories de jeunes élites inscrites à l’Union Belge qui suivront le modèle de l’équipe première. "Cela fait quelques semaines que nous étions en pourparlers, nous avons finalement décidé de nous unir pour favoriser la mise en place d’un grand club de futsal sur Bruxelles. Medina évolue en D2 à l’Union belge depuis un certain nombre d’années, ils ont connu D1, c’était le partenaire idéal pour s’unir", explique Georges Tsoras du Lart Bruxelles.