Futsal: La D1 ne reprendra finalement pas le 8 janvier, une déception pour Futsal Jette Bruxelles Sébastien Sterpigny La possibilité d’une reprise du championnat de futsal en D1 était sur la table, mais six clubs refusent finalement de reprendre. © Futsal Jette

En fin de semaine dernière, l’espoir de voir le championnat de D1 de futsal reprendre dès le 8 janvier était réel. Plusieurs clubs en avaient fait la demande, demande écoutée par l’Union belge. Pourtant, dans la foulée, certains clubs ont fait volte-face, ne voulant finalement pas reprendre aussi tôt.



Après plusieurs discussions, la décision de ne finalement pas reprendre le 8 janvier a été actée. "Halle-Gooik, Noorderwijk, Charleroi, Chatelet, Mouscron et nous étions d’accord de reprendre mais les six autres clubs ne voulaient pas reprendre dans les conditions imposées, notamment en raison du huis clos", explique Jean-François Vandenheede, le président de Futsal Jette.



Du coup, la reprise attendra au moins le 15 février et dépendra d’une décision du gouvernement concernant une reprise du sport amateur à cette date. "Nous sommes un peu amers car une reprise le 8 janvier aurait permis à notre sport de franchir un cap supplémentaire dans sa reconnaissance comme sport professionnel. Il y avait là une main tendue mais certains ont refusé de la saisir."



Une chose est toutefois certaine, le championnat de D1 reprendra bel et bien la saison en cours, peu importe la date. "Si on reprend bien le 15 février, le championnat sera joué dans son intégralité. Si c’est plus tard, on ne jouera alors que les matchs du premier tour, sans les playoffs, mais avec la Coupe de Belgique. L’Union belge a clairement refusé l’idée d’une saison blanche."



Les joueurs de Futsal Jette ne reprendront donc pas les entraînements le 21 décembre mais plutôt à la mi-janvier. En attendant, ils continueront de suivre le programme individuel concocté par Glenn Vercauteren et son cabinet Get Up And Over.