Futsal: Le LART Bruxelles passe à l’Union belge © lart Bruxelles Sébastien Sterpigny

Les Bruxellois y réfléchissaient depuis un petit temps et viennent de faire le grand saut.



Cela fait 2-3 ans déjà que le LART Bruxelles ne cachait plus son intention d’un jour quitter la Ligue pour faire le grand saut vers l’Union belge. Reléguée de Nationale 1 en Nationale 2 alors que le championnat n’avait pas pu aller à son terme, les Bruxellois n’avaient pas caché toute leur amertume envers cette décision prise par les dirigeants de la Ligue. Une décision qui les a motivés dans leur choix de rejoindre l’Union belge. "Nous avons décidé de faire le grand saut. Cela faisait partie de nos projets et le non sens des décisions prises par la Ligue a accéléré le projet", confirme Georges Tsoras.



Des Bruxellois qui se disent fatigués par "l’amateurisme des dirigeants de la Ligue. Il était temps d’arrêter de jouer un jeu digne d’enfants dans une cours de récréation et de quitter une fédération qui ne veut rien écouter. Nous en avons marre de perdre notre temps alors que nous voulons faire avancer notre projet. C’était le bon moment pour faire le grand saut, pour quitter l’amateurisme et rejoindre une institution plus professionnelle qui nous permettra de faire grandir notre projet."



Reste à savoir si les Bruxellois débuteront en D2 ou en D3. "Nous espérons pouvoir intégrer directement la D2 et si ce n’est pas le cas, nous jouerons clairement pour monter dès la première saison. Nous allons construire un noyau avec nos jeunes que nous accompagnerons de quelques renforts expérimentés. Nous avons des ambitions et nous le démonterons chaque semaine."