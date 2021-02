Futsal: Miguel Da Silva quitte son poste de T1 du Futsal Jette Bruxelles Sébastien Sterpigny Le club est à la recherche d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. © DR

Miguel Da Silva, le T1 de l'équipe première du Futsal Jette a annoncé au club qui ne souhaitait pas poursuivre sa mission la saison prochaine. "Il éprouve le besoin de s'épanouir dans un nouveau projet qui n'est pas encore défini. Nous le remercions vivement pour son engagement sans faille à nos côtés et espérons le meilleur pour lui. Il est et restera un proche de la famille Futsal Jette", annonce le club.



Le coach a également commenté son départ. "Voilà un cycle se termine dans le club qui m'a ouvert les portes de la D1 et qui m'a appris énormément en tant que personne et aussi comme entraîneur ! Je leur souhaite de tout cœur leur réussite pour les saisons a venir. Pour ma part je reste disponible pour de nouveau projet."



Voilà désormais Futsal Jette à la recherche de son successeur. "Du fait de ce départ, la direction choisira un nouveau T1 dans les prochains jours; plusieurs candidats sérieux sont dans le collimateur", précise le club.