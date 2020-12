Malheureusement amputée d’un combat, l’adversaire d’Anas Messaoudi ayant été testé positif au Covid, la réunion d’Ixelles a tenu ses promesses, ce samedi, à Emergence. Le dernier rendez-vous belge de l’année a vu les quatre boxeurs locaux remporter leurs combats face à des adversaires méritants. Geram Eloyan a été le seul à en terminer avant la limite : opposé à Johnson Tellez, le boxeur de 28 ans a infligé un premier knockdown à son adversaire dès le 1er round, suite à une belle combinaison, avant de décocher un uppercut droit en contre qui a scellé sa cinquième victoire par K.-O.

Cinq victoires, c’est aussi le palmarès de Sohaib El Sialiti après son succès aux points mérité (60-54 pour les trois juges) sur le Serbe Djordjevic, à qui il a imposé d’emblée une grosse pression via de lourds crochets au corps. Dominateur et puissant mais parfois en panne d’idées contre un adversaire pas du tout facile à bouger, le super-léger a été touché à la main droite au 5e round sans être déstabilisé pour autant. À suivre !

La domination d’Ibrahima Diallo a, elle aussi, été totale sur le Nicaraguéen Rafael Castillo, pourtant beaucoup plus expérimenté (60-54, à l’unanimité). Le boxeur de 22 ans, pour son premier combat pro, a manœuvré avec calme et intelligence, prenant toutes les initiatives dans ce duel à sens unique, et il a parfaitement profité de sa taille et de son allonge supérieures pour prendre l’ascendant. Il fait peu de doute qu’un bel avenir s’ouvre à lui.

Enfin, dans le combat principal, Mohamed El Marcouchi, dans son style mêlant technique et précision, a dominé aux points le solide Argentin Damian Leonardo Yapur (80-72, 77-75, 78-74). Il a fallu rester sur ses gardes jusqu’au bout pour "Marco", son adversaire cherchant le coup dur, mais la victoire du Bruxellois aux 26 victoires (pour 2 défaites) ne se discute pas. Et elle pourrait l’amener à disputer un combat pour une belle ceinture internationale en 2021.