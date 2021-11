Après avoir disposé de Couvin-Mariembourg huit jours plus tôt, les Ganshorenois ont engrangé un nouveau succès face à un autre mal classé, Givry. Et si les hommes de Michel Delph n’ont pas surclassé leurs hôtes, ils ont su faire preuve de patience, un contre rondement mené ponctué par Tepe leur permettant finalement d’enregistrer un nouveau succès, lequel les rapproche un peu plus du maintien, leur objectif initial.

"Le coach nous avait prévenus que ce match ne serait pas évident, face à une équipe solide et bien organisée, mais pratiquant surtout par des longs ballons, expliquait l’auteur du but. (...)