Les Rats ont réussi à renverser la vapeur face à une bonne équipe de Ganshoren.





Face à une équipe de Ganshoren qui a justifié sa réputation de très bonne équipe quand elle joue à l’extérieur, Hamoir a trouvé la délivrance en toute fin de match suite à un but somptueux de son goléador Yilmaz.

Et pourtant, tout avait mal débuté pour des Rats qui encaissaient un but après 7 minutes de jeu quand Otu entrait dans le rectangle en longeant la ligne de but pour céder le ballon à Van Landschoot qui concluait de près (0-1).

En seconde période, les Hamoiriens revenaient avec des intentions plus belliqueuses et assez vite, Lafalize réclamait un penalty suite à un retour en force d’un défenseur. L’arbitre ne bronchait pas. Sur une phase arrêtée, Tietcheu allait remettre les pendules à l’heure en plaçant une tête victorieuse (1-1). Le gardien adverse écopait alors d’une jaune pour avoir commis une faute hors de son rectangle. Et puis en fin de rencontre, juste après un sauvetage du pied de Rausin et l’exclusion de Tepe, le diable de Yilmaz sortait de sa boîte.