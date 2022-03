Invaincu en R1, Ganshoren Dames est tombé sur un os ce vendredi en finale de la Coupe AWBB. Liège Panthers alignait pour la cause des filles qui font partie du roster de TDW1 de Pierre Cornia. Le résultat sera sans appel : 52-71 (mi-temps 18-34). «On aurait pu mieux rivaliser mais le jeu liégeois allait trop vite pour nous » reconnaissait humblement Emilie Vermylen. La capitaine bruxelloise a fait, comme ses équipières, tout son possible : «On a mieux joué par moments. On a réalisé 3-4 belles actions d’affilée en seconde mi-temps mais dès qu’on se rapprochait, Liège remettait ses cadres sur le terrain. Les Panthers ont bien géré la rencontre et méritent leur victoire. De notre côté, on a eu des occasions mais nous étions en surrégime. »

Le lendemain, toujours à Beez, les Baeskens-Charlier, Gaspar, Vanthienen et Vermylen défiaient le Rebond Ottignies (Baillet – Barme – Dochez – Habimana) pour la première finale Coupe AWBB 3X3.

« Sélim (NdlR Ben Aissia, responsable marketing AWBB) avait très bien fait ça » signale Emilie. «C’était avant la finale du 5vs5 Seniors. Il y avait beaucoup de monde. C’était une belle arène bien dans l’esprit du 3X3, une chouette ambiance et le match fut serré.» Parti en tête, Ganshoren sera rejoint à 13 partout avant de s’imposer physiquement. « Collectivement, on a très bien joué et on a fait preuve de constance tout du long. Lara Gaspar a fait sa Lara Gaspar, elle a été efficace et précieuse. Quand Ottignies a resserré sa défense, nos shoots ne sont plus rentrés. On a alors plus joué inside et on a mieux attaqué l’anneau. » Ganshoren enlèvera la première finale Coupe AWBB 3X3 : 19-16. Lara Gaspar sera élue MVP de la finale.