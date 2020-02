Bruxelles100% Web Ganshoren en tête: ce n’est plus une surprise Sébastien Sterpigny

Un effectif de qualité, un coach qui sait où il va, et des joueurs solidaires, voilà de quoi expliquer la réussite de Ganshoren.



Ganshoren qui occupe la tête d’un championnat, voilà bien une image à laquelle le club ne nous avait plus habitué depuis de nombreuses années. Après plusieurs saisons passées sur le fil de rasoir, parfois au bord de la relégation à l’échelon provincial, Ganshoren offre un vent de fraîcheur cette saison et il faut bien le reconnaître, ça fait du bien.



Et pourtant, voir Ganshoren en tête de la D3A amateurs en surprend encore plus d’un. Peut-être par ce que le club ne nous avait plus habitué à ça. Car sur papier, cette équipe avait tout pour se hisser parmi les meilleures formations de la série. E c’est ce qu’elle ne cesse de prouver depuis le début de la saison.



Une défense de fer

L’arrivée d’un joueur comme Nicolas Timmermans, ancien joueur du RWDM et d’Eupen pour ne citer qu’eux, a fait un bien fou à la défense de Ganshoren. Bien entouré, le défenseur de 37 ans joue en véritable meneur de sa défense. Et ça marche puisqu’avec 21 buts concédés en 20 rencontres, Ganshoren fait partie des meilleures défenses de la série.



Une attaque de feu

Pendant des années, Ganshoren s’est cherché un véritable buteur. Ils sont plusieurs à s’être succédés à ce fameux poste de n°9, sans parvenir à porter à eux seuls l’attaque ganshorenoise. Un mal réparé cette saison avec le retour au bercail de Roddy Kambala. Auteur de ses 15e et 16e buts dimanche contre Jette, l’attaquant a inscrit à lui seul un tiers des réalisations de son équipe (48).



Un coach d’exception

Après avoir sauvé Ganshoren la saison dernière alors que l’équipe semblait condamnée à la relégation, Michel Delph prouve que c’est un grand coach. Son travail est salué par tous en interne, que ce soit les joueurs ou les dirigeants, et sa méthode fonctionne. Trois défaites, trois nuls et 14 victoires, voilà le bilan d’une équipe qui a tout en mains pour aller au bout de son rêve.