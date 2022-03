Ganshoren et Jette partagent, comme au match aller Bruxelles Jean-François Delisse © Sterpigny

Les Ganshorenois ont eu davantage la possession, mais les Jettois ont aussi eu des occasions.



Ganshoren partait avec les faveurs des pronostics et d’emblée, Otu isolait subtilement El Hajjouji. Mais la reprise de ce dernier manquait de puissance. Le FCG avait la mainmise sur le jeu, mais les reconversions jettoises étaient rapides et parfois dangereuses, notamment lorsque Zeroual héritait du ballon. L’ex-Brainois et… Ganshorenois, dont on connaît l’excellente force de frappe, se signalait également sur phases arrêtées. (...)