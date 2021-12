Les hommes de Michel Delph ont eu les occasions pour émerger après la pause.



Face à des hôtes qui les avaient étrillés lors de la journée inaugurale, les joueurs du FC Ganshoren ont cette fois affiché une mentalité exemplaire sur un terrain en très piteux état. Et si les meilleures occasions ont été à mettre au crédit des visiteurs lors du premier acte, Suederick se mettant en évidence sur un coup franc de Timmermans et sur une double tentative de Scevenels et Biatour, on a retrouvé le véritable visage des visités au cours d’un deuxième acte qu’ils ont dominé copieusement.