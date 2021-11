Ce n’était pas le Meux le plus sexy samedi. Mais, encore une fois, le groupe de Laurent Gomez a réussi à tirer son épingle du jeu à des moments clés. D’abord après le premier quart d’heure, moment où les Bruxellois monopolisaient le ballon. Sur leur premier corner, les Meutis ouvraient le score : la déviation de la tête de Boreux était repoussée dans sa propre cage par Timmermans (15e). Sans s’être réellement et volontairement projetés vers l’avant, les Verts se trouvaient déjà aux commandes et dans la gestion, ce qui leur réussit à merveille cette saison. (...)