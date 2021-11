Le club picard a récemment confirmé au poste de team manager Jeremy Dekoninck. "Mon stage est entériné, je passe aux choses sérieuses", se marre celui qui est dans le civil responsable du recrutement intérimaire pour un parc zoologique voisin. "Plus sérieusement, le club m’a confirmé à mon poste avec davantage d’attributions. Je gère l’équipe de a à z, l’administratif avec la salle, le planning et la Fédé, le budget et l’arrivée d’un renfort éventuel car deux filles nous ont quitté depuis le début de la saison et nous sommes à neuf."