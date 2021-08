Auteur d’un joli parcours en Coupe de Belgique, éliminé avec les honneurs et sur un détail par Tirlemont, Ganshoren entame le championnat de D2 ACFF avec plus de certitudes qu’il y a quelques semaines. “On a fait un beau parcours en Coupe de Belgique en poussant des équipes comme Heist et Tirlemont, pensionnaires de Nationale 1, dans leurs derniers retranchements. Mais après ce beau parcours, place au championnat qui sera une tout autre affaire”, lance Michel Delph.

En effet, le Covid est passé par là et a obligé le club à réduire son budget. Du coup, beaucoup de joueurs ont quitté le navire et de nombreux autres sont arrivés obligeant Michel Delph à repartir pratiquement d’une feuille blanche. (...)