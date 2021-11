Ganshoren veut renouer avec la victoire le plus vite possible Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny Après deux résultats décevants, les Ganshorenois veulent reprendre leur marche en avant afin d'assurer leur maintien au plus vite. © Sterpigny

La belle série de Ganshoren a pris fin le week-end dernier avec une courte défaite concédée face à Solières (0-1). Ce revers intervenant une semaine après un partage à Jette, Ganshoren aborde son déplacement à Couvin avec la ferme intention de démarrer une nouvelle spirale positive. "Nous devons renouer avec cette victoire le plus rapidement possible. Mais sans pression après notre beau parcours. Au cours de ces deux dernières semaines, nos matchs se sont joués sur des détails. Disons que ce petit facteur chance n'a pas fait basculer les matchs en notre faveur. Mais nous savons que sur une saison, ce genre de détails s'équilibrent", explique Michel Delph.



Mais aucune inquiétude dans le chef du coach de Ganshoren. "Si nous devons dresser un bilan de notre première partie de saison, nous ne pouvons que nous montrer satisfaits. Nous restons l'un des plus petits budgets de la série, nous avons démarré avec 15 nouveaux joueurs, le noyau n'est pas très large mais cela ne nous empêche pas de nous trouver aux portes du Top 5. Notre ambition est le maintien et cela doit rester notre seule préoccupation."



Les prochaines semaines pourraient d'ailleurs se montrer déterminantes. "Il reste cinq matchs avant la trêve, l'objectif sera de prendre un maximum de points afin de nous rassurer au plus vite. Mais au vu de ce que nous avons montré depuis le début de la saison, nous avons de quoi nous montrer optimistes. D'autant que nous avons récupéré nos attaquants après quatre semaines sans pouvoir compter sur leurs services."