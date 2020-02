Samedi, la Belgique a subi une lourde claque en Géorgie dans le cadre des Six Nations B. Mais si le score est lourd, plusieurs satisfactions étaient présentes dans le camp belge qui s’était présenté avec pas mal de nouveaux dont Gauthier Petit, Chris Baudry et Maximilien Hendrickx.

Originaire de de Pousset, à Remicourt (Province de Liège), le premier cité a été formé dans le Brabant Wallon et à Bruxelles. Au BW Est et au Kituro. Lui qui enchaînait les rassemblements ces dernières semaines avec le groupe de Guillaume Ajac, il a pu faire jouer son pack et les arrières pendant une demi-heure. (...)