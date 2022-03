Le Fresh Air Jette, où se termine l'ère Lepez au niveau coaching, accueille ce dimanche (14h15) le BC Genappe Lothier.





Au moment où le Jettois Pascal Lepez et le Genappien Olivier Mulaba croiseront le fer tactiquement ce dimanche, ils se souviendront qu’il y a quelques années ils ont été coéquipiers au BCU Ganshoren. De bons moments assurément pour le duo. "C’était de belles années. L’effectif comptait comme joueurs mon actuel assistant Michel Borremans et Julien Gustin, qui est revenu faire une pige pour nous voici quelques semaines."

Le match sera aussi particulier pour Pascal Lepez dont la destinée avec le Fresh Air va se séparer au bout d’une jolie décennie (2 ans joueur, 8 ans de coaching). C’est Nikola Samardzic (coach de jeunes régionaux au FA Jette) qui prendra la succession d’un Lepez qui se montre pragmatique pour ses six derniers matchs à la tête du club bruxellois : "Pour nous les playoffs, c’est terminé. Notre mauvais début de second tour a réduit nos chances. On va essayer de gagner ce qu’on peut et surtout, on va essayer de retrouver ce qui nous a manqué dernièrement : se faire plaisir et jouer ensemble." (...)