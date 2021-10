Des derbies entre Stockel et le Crossing Schaerbeek, Geoffrey Mélange en a connu à la pelle.

Un rendez-vous incontournable dans le calendrier de sa saison, une rencontre qu’il adore disputer. "Depuis que Stockel évolue en P1, nous jouons chaque année contre le Crossing. C’est un derby à la saveur particulière. Si les plus jeunes du groupe n’y sont pas encore très attachés, pour les plus anciens, c’est un rendez-vous très apprécié. Nous abordons ce match avec un petit quelque chose en plus, quelque chose de très positif dans l’envie de se donner encore plus", confie le défenseur et capitaine de Stockel.

Geoffrey Mélange dispute sa huitième saison à Stockel, avec une panoplie de derbys à son actif. Et pourtant, s’il ne devait en retenir qu’un, ce serait le tout premier. "Je me souviens de notre premier derby face au Crossing. Nous venions de monter en P1 et nous étions considérés comme un oiseau pour le chat dans cette série. Lors de notre premier derby à domicile, nous avions battu le Crossing 2-0. Je m’en souviendrai toujours, nous portions ces maillots orange horribles et il y avait une superbe ambiance dans une affiche suivie par beaucoup de monde. Cette victoire avait une saveur très particulière car nous venions de battre le Crossing Schaerbeek, l’équipe la plus attendue de la série. L’histoire est d’autant plus belle qu’en fin de saison, nous avons surpris tout le monde en décrochant une place pour le tour final." (...)