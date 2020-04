Giulio Mapessa (Ixelles) fait le grand saut de la P1 à la D1 amateurs © D.R. Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny

Le joueur d’Ixelles évoluera à Rupel Boom la saison prochaine.



Auteur d’une bonne saison avec Ixelles, Giulio Mapessa a annoncé qu’il allait quitter la capitale pour franchir un cap important dans sa carrière puisqu’il s’est engagé avec le club de Rupel Boom, pensionnaires de D1 amateurs. Un sacré bond en avant dans la carrière de ce joueur de 19 ans, formé au White Star et puis à l’Union Saint-Gilloise.



Giulio, comment s'est fait votre transfert à Rupel Boom? Avez-vous été surpris par leur intérêt?

"Il s’est fait via l’aide de mon agent (J Sport). Lorsque l’on m’a dit que Rupel Boom était intéressé, j’ai été agréablement surpris et cela m’a surtout motivé à donner mon maximum."



Qu'est-ce que ça représente pour vous de jouer en D1 amateurs la saison prochaine?

"Je suis très fier d’être arrivé là. Si on m’avait il y a deux ans que je serais en D1 amateurs, je ne sais pas si j’y aurais cru. Je suis fier d’avoir signé dans un club de tradition comme Rupel Boom, avec de fervents supporters et au sein duquel je pourrai beaucoup progresser."



Pouvez-vous nous expliquer quel a été votre parcours?

"J’ai débuté à l’Union Saint-Gilloise jusqu’en U12, moment où je suis parti au White Star. Mais au bout de trois saisons passées là-bas, on m’a mis sur le côté et j’ai donc décidé d’aller à Ixelles pour me relancer. Je suis ensuite retourné à l’Union pour évoluer avec la réserve et le noyau U19. Et puis je suis revenu à Ixelles pour intégrer le noyau de la P1."



Comment s'est déroulé votre saison à Ixelles?

"Je suis très satisfait de ma saison. J’ai vraiment exploité mes qualités cette saison grâce à l’aide de mon coach David Janssen et de mes équipiers. Le fait de joueur avec deux de mes grands amis, Levi Lukebakio et Kalidou Dia, a joué sur ma confiance et mon aisance, ce qui a beaucoup contribué à mes bonnes performances."



Quelles sont vos ambitions pour le futur?

"Mon ambition est tout d’abord de progresser et d’apprendre un maximum cette saison, de faire de belles choses avec mon nouveau club, pour ensuite peut-être viser plus haut."