A côté de Nivelles-Saint-Josse, l’autre demi-finale francophone de cette Coupe du Brabant propose une belle rencontre, on aura droit à un derby schaerbeekois entre le FC Schaerbeek et le Crossing.

Un troisième affrontement cette saison entre les deux clubs qui partagent les mêmes installations. Des derbys toujours animés et accrochés, comme on a pu le constater en championnat lors de leurs deux affrontements. Le Crossing l’avait emporté sur le plus petit écart (0-1) en octobre alors que les deux formations n’ont pas pu se départager à l’occasion de leur affrontement du 1er mars (2-2).

Ce troisième duel s’annonce donc tout aussi disputé. Reste à savoir comment le Crossing l’abordera, lui qui occupe la première place en championnat et a clairement fait du titre sa priorité.

"Nous sommes les tenants du titre dans cette Coupe du Brabant mais cette saison, la priorité va au championnat, même si ça fait toujours plaisir de remporter un trophée", explique Erdal Sevik alors que Mahir Demiral, son homologue du FC Schaerbeek jouera sans pression. "Cette coupe est très bonne pour notre image et nous l’aborderons comme le championnat." S. St.