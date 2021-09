Si cela ne tourne pas trop bien en équipe première, l’école de jeunes du Crossing Schaerbeek, quant à elle, vit toujours aussi bien. Réputée dans l’ensemble du pays pour faire éclore de nombreux talents, l’école des jeunes est désormais chapeautée depuis plus d’un an par le RTFJ Halil Altinbas, bien connu dans le paysage footballistique bruxellois. Il nous évoque ses différentes missions et ce qu’il a modifié pour faire du Crossing une référence en la matière. Immersion.

M. Altinbas, vous occupez une fonction importante au sein d’un club réputé "formateur" !

"Ce n’est pas que le mien mais celui de chaque entraîneur de la famille Crossing. (...)