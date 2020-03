Le Léopold vit une des saisons les plus noires de son existence. À bord du navire, plusieurs matelots qui ont attrapé le mal de mer au fur et à mesure de l’exercice 2019-2020. Parmi eux, l’Everois Harisson Lokilo. Le défenseur vice-capitaine ne se cache pas et fait part de ses sentiments. Il revient aussi sur sa carrière en dents de scie.

Harisson, comment cela se passe-t-il au Léo ?

"Les résultats parlent d’eux-mêmes… C’est frustrant car cela ne reflète pas du tout les qualités du noyau. Le groupe mérite mieux que ça. Personnellement, je suis triste de faire partie de la saison de la honte du Léo. Ce club est historique, c’est comme si on ne respectait pas ce maillot."

Le groupe le vit difficilement ?

"Bien entendu. Mais c’est la faute de tout le monde : joueu