Après avoir emmené l’AS Schaerbeek vers le sommet du foot en salle belge, après une aventure écourtée au Futsal Jette en début de saison, Hazzis Iabkrima effectue son grand retour dans le monde du futsal. Et cette fois-ci, ce sera à l’Union belge où il reprend le club de Colombus Wemmel qui devient au passage l’Elite Colombus Brussels Futsal Team suite à une fusion avec Elite Formation Futsal Bruxelles. "Mohamed Kadri, de Colombus Wemmel, et avec qui j’ai été champion de Belgique à Schaerbeek, m’a contacté pour voir si je ne voulais pas reprendre le club. Il a d’abord réglé quelques soucis en interne et puis j’ai accepté sa proposition. Il restera d’ailleurs avec moi dans l’organigramme du club", explique Hazzis Iabkrima.

Dans ce nouveau projet, l’ancien Schaerbeekois endossera le rôle de manager général du club. "Je suis un homme de terrain et je préfère assurer les missions de management. Un président sera nommé un peu plus tard." (...)