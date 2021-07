Véritable moteur de l’AS Schaerbeek depuis de nombreuses années, Hazzis Iabkrima a décidé de quitter son club de toujours pour prendre la direction du Futsal Jette et partir à la conquête de l’Union belge. Une décision toujours délicate à prendre mais un challenge qu’il ne voulait pas manquer.

Hazzis, pourquoi avez-vous décidé de rejoindre Jette ?

"C’est la découverte d’une nouvelle fédération, plus médiatisée où l’engagement l’ambiance, le niveau et le rythme ont toujours été plus intenses. Et puis j’avais fait le tour à la Ligue, avec notamment un titre de champion de Belgique."

Vous allez travailler avec Jean-François Vandenheede, que vous connaissez bien.

"Nous avons été adversaires pendant de nombreuses années, mais nous sommes avant tout des amis. Quand notre T1 est parti à Jette, il a parlé de moi, Jean-François m’a demandé si ça m’intéressait de venir à Jette, on s’est vu et tout s’est rapidement enchaîné."

Quel sera votre rôle à Jette ? (...)